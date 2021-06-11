Huawei раскрыла сроки появления собственного автопилота для машин

Как известно, та сделка так и не состоялась. Но, судя по всему, произошедшее подстегнуло прочие технологические компании взяться за эту сферу. Huawei, например, раскрыла сроки появления собственного автопилота для автомобилей.

Руководитель направления умных автомобилей Huawei Technologies Ван Дзюнь сообщил, что его команда надеется выпустить «полностью лишённые водителей пассажирские автомобили к 2025 году, пишет Reuters.

Отметим, что подобные планы лишь восхищают, учитывая, в каком сложном положении находится компания из-за американских санкций. Повлияют ли они на сроки запуска проекта — пока что неизвестно.