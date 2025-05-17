Huawei запустила в Китае группу из 100 беспилотных карьерных самосвалов

Проект, реализуемый в сотрудничестве с производителем спецтехники XCMG и Пекинским университетом науки и техники, направлен на расширение до 300 беспилотных самосвалов на месторождении, с планами использования 5000 машин уже в 2025 году и более 10 000 к 2026 году в китайской угольной промышленности в целом.

Хотя беспилотные автомобили ещё не в полной мере способны передвигаться по дорогам общего пользования без необходимой инфраструктуры, такие компании, как Huawei, успешно внедряют их на внутренних маршрутах предприятий, что позволяет сократить численность персонала за счёт инженеров, контролирующих работу автономных автомобилей.