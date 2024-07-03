Huawei заявила о нежелании выпускать собственный электромобиль

Вместо этого компания сосредоточится на разработке технологий для умных автомобилей, которые будут использоваться другими автопроизводителями.

Недавнее заявление прозвучало на фоне передачи торговых марок серии «Wenjie» компании SERES, которая потратит 2.5 млрд юаней на приобретение этих активов у Huawei и её аффилированных лиц.

По словам представителей китайского бренда, компания продолжит поддерживать SERES и других партнеров в использовании своих технологий под маркой «Wenjie».

Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй ещё в 2020 году заявил, что компания не планирует производить собственные автомобили.

Несмотря на слухи о возможной разработке собственной модели, Huawei остаётся верна выбранной стратегии. Компания продолжает разрабатывать системы для умных автомобилей, которые находят применение в авто других производителей, таких как Chery и BAIC.