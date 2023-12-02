Hyundai Ioniq 6 оказался самым быстрозаряжающимся электрокаром

Специалисты разряжали батареи этих электрокаров на маршруте тестирования дальности хода, чтобы рассчитать эффективность машины. Затем аккумуляторы быстро заряжали с 10 до 80%, измеряя пиковую и среднюю мощность зарядки и рассчитывая потери при зарядке.

Согласно результатам тестирования, наибольшее количество километров к запасу хода в час добавляет зарядка одномоторного Hyundai Ioniq 6 — 868 миль, или 1397 км.

Иными словами, платформа Hyundai 800 V E-GMP, которую также используют Kia и Genesis, может добавить дополнительные 161 км дальности за 7 минут при пиковой мощности 242 кВт и средней мощности зарядки 210 кВт. При этом у Hyundai Ioniq 6 были относительно высокие потери при зарядке — 9,9%.

На втором месте оказались Kia EV6 Wind с 769 милями — 1238 км, третье место у двухмоторного Hyundai Ioniq 6 с 764 милями — 1230 км.