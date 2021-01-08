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Hyundai официально подтвердила разработку автомобиля Apple
Но вряд ли стоит ждать выход автомобиля в ближайшее время
Под конец 2020 года в сети начали ходить множественные слухи, касавшиеся будущего электрокара Apple. И вот, по всей видимости, у нас появилось более «весомое» доказательство того, что яблочная компания всё же работает над автомобилем. Ведь об этом заявили представители Hyundai.
Причём, по словам автопроизводителя, Apple обращалась к нему для партнёрства в вопросе выпуска электромобиля, пишет CNBC. При этом, судя по имеющимся данным, южнокорейский «кандидат» был не единственным и производитель iPhone рассматривает несколько компаний для кооперации.
Напомним, что ранее в сети появилась информация, о том что условный Apple Car будет представлен уже в 2024 году. Но затем авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что это случится не ранее 2025-2027 годов, что подтвердило издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в Apple.