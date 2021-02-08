Hyundai подтвердила срыв сделки с Apple по производству электромобиля

Причиной это, как предполагают сетевые инсайдеры, стали утечки, благодаря которым факт ведения переговоров стал достоянием общественности, пишет Gizmochina. По всей видимости, яблочная компания осталась недовольна тем, что её секретный проект всплыл в инфополе.

Представители Hyundai и Kia сообщили, что у них уже имеются другие запросы от различных компаний — в них автопроизводителю также предлагают принять участие в разработке беспилотных электромобилей.

Напомним, что изначально говорилось, что Hyundai и Apple должны подписать соглашение 27 февраля 2021 года. В общей сложности, купертиновцы якобы планировали инвестировать в производителя авто около 3,5 млрд долларов. Эти деньги должны были пойти на старт производства электромобилей на заводе KIA в США.