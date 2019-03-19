Hyundai поможет Яндексу в создании беспилотных автомобилей

Компания Яндекс и Hyundai Mobis подписали соглашение о разработке беспилотных автомобилей. Компании планируют создать программно-аппаратный комплекс для беспилотников 4-го и 5-го уровня автономности, объединив технологические достижения Яндекса и опыт Hyundai Mobis в автомобильной индустрии.

Соглашение также предусматривает расширение сотрудничества между компаниями, например использование речевых, навигационно-картографических и других технологий Яндекса в совместных продуктах.

На первом этапе сотрудничества Яндекс и Hyundai Mobis намерены разработать новые прототипы беспилотных машин на основе серийных автомобилей Hyundai и Kia. В перспективе новый программно-аппаратный комплекс планируется предложить автопроизводителям, которые смогут использовать его для создания беспилотных автомобилей, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.