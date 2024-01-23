Hyundai представила прототип своего аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой

Опубликовано 23 января 2024, 22:05
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Hyundai представила прототип своего аэротакси с вертикальным взлётом и посадкойПервый тестовый полёт такси совершит в конце 2024 года
Южнокорейская компания Hyundai на выставке CES 2024 представила прототип аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой. Эта электрическая машина — гибрид вертолёта и самолёта с неподвижным крылом.
© Hyundai
По словам представителей компании, летающее такси S-A2 получит V-образное хвостовое оперение, взлёт и посадку будут обеспечивать восемь поворотных роторов, которые распределены по всему корпусу. Предельная высота, на которую сможет пониматься машина, составляет 457 метров, максимальная скорость — 193 км/ч. Дальность полета S-A2 — от 40 до 64 км.
Испытания аэротакси запланированы на конец 2024 года, продажи электромобиля могут начаться в 2028 году.
Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
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