Hyundai представила прототип своего аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой

По словам представителей компании, летающее такси S-A2 получит V-образное хвостовое оперение, взлёт и посадку будут обеспечивать восемь поворотных роторов, которые распределены по всему корпусу. Предельная высота, на которую сможет пониматься машина, составляет 457 метров, максимальная скорость — 193 км/ч. Дальность полета S-A2 — от 40 до 64 км.

Испытания аэротакси запланированы на конец 2024 года, продажи электромобиля могут начаться в 2028 году.