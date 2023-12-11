Hyundai создала колеса с выдвижными шипами для зимней езды

В конструкции шины предусмотрено шесть углублений, в каждом из которых находятся втягивающиеся тросы, похожие на цепи противоскольжения, изготовленные из сплавов с памятью формы. При необходимости нажатие кнопки посылает электрический ток, в результате чего цепи выдвигаются над протектором, обеспечивая мгновенное сцепление с обледенелой дорогой.

Hyundai рассматривает эту инновацию не только как удобство для зимнего вождения, но и как наглядное напоминание о необходимости замены шин.

Пока это концепт, но Hyundai уже запатентовала технологию в Южной Корее и США, а после дальнейших разработок и испытаний планирует рассмотреть возможность серийного производства.