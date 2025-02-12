Hyundai в марте представит электромобили с полностью твердотельными аккумуляторами

Опубликовано 12 февраля 2025, 12:001 мин.
Hyundai в марте представит электромобили с полностью твердотельными аккумуляторамиИ готовит много новых моделей аккумуляторов
Компания Hyundai планирует представить новые полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Батареи под названием Dream «обещают увеличить запас хода, ускорить процесс зарядки и иметь высокую плотность энергии».
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В своём пресс-релизе Hyundai объявила о планах инвестировать более $9 млрд в течение десяти лет для разработки различных типов батарей, включая литий-железо-фосфатные (LFP), никель-кобальт-марганцевые (NCM) и полностью твердотельные. В январе автопроизводитель завершил строительство «пилотной линии производства полностью твердотельных батарей и планирует открыть новый исследовательский центр в марте».
«На церемонии открытия будут присутствовать представители отрасли и чиновники, включая компанию GM, которая расширила своё партнёрство с Hyundai в области электромобилей. Ожидается, что в следующем месяце Hyundai начнёт полномасштабное производство батарей на основе новой технологии», — сообщает портал Electrek.