Hyundai в марте представит электромобили с полностью твердотельными аккумуляторами

В своём пресс-релизе Hyundai объявила о планах инвестировать более $9 млрд в течение десяти лет для разработки различных типов батарей, включая литий-железо-фосфатные (LFP), никель-кобальт-марганцевые (NCM) и полностью твердотельные. В январе автопроизводитель завершил строительство «пилотной линии производства полностью твердотельных батарей и планирует открыть новый исследовательский центр в марте».

«На церемонии открытия будут присутствовать представители отрасли и чиновники, включая компанию GM, которая расширила своё партнёрство с Hyundai в области электромобилей. Ожидается, что в следующем месяце Hyundai начнёт полномасштабное производство батарей на основе новой технологии», — сообщает портал Electrek.