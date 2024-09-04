Hyundai запустит серийное производство футуристичного водородного спорткара

Опубликовано 04 сентября 2024, 08:281 мин.
Hyundai запустит серийное производство футуристичного водородного спорткараЗвучит многообещающе
Hyundai подтвердила, что их концептуальный водородный спорткар N Vision 74 будет запущен в серийное производство.
Об этом стало известно на недавнем дне инвесторов компании, где было объявлено, что до 2030 года планируется выпуск 21 новой модели электромобилей, включая этот футуристичный автомобиль.
N Vision 74, вдохновленный концептом Hyundai Pony Coupe 1974 года, получит два двигателя мощностью 670 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Машина будет оснащена двумя водородными баками и топливными ячейками, что позволит покрывать расстояние до 600 км на одной заправке.
Несмотря на то, что водородная инфраструктура остается ограниченной, особенно в США и Великобритании, в Южной Корее сеть заправок активно развивается.