Hyundai запустит серийное производство футуристичного водородного спорткара

Об этом стало известно на недавнем дне инвесторов компании, где было объявлено, что до 2030 года планируется выпуск 21 новой модели электромобилей, включая этот футуристичный автомобиль.

N Vision 74, вдохновленный концептом Hyundai Pony Coupe 1974 года, получит два двигателя мощностью 670 л.с. и 900 Нм крутящего момента.