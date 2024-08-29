Hyundai зарегистрировала в России сразу 17 патентных заявок

По словам эксперта, подачей патентных заявок Hyundai защищает свои товарные наименования от копирования, а также от продажи автомобилей бренда неофициальными дилерами. Патенты поданы на автомобили, автокомпоненты и аксессуары и бренда Hyundai, и суббренда Genesis.

Хотя Hyundai и ушла в 2022 году на фоне санкций, обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию проданных в России автомобилей оставила за собой.

«Несмотря на неопределённость относительно того, будет ли компания Hyundai фактически выводить указанные товары на рынок, подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами», — сообщила Маргарита Тарасова.