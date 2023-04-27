И снова автопилот: Илон Маска хотят допросить по делу об аварии, произошедшей в 2018 году

Но в 2018 году произошло смертельное ДТП, в котором погиб инженер Apple, ехавший с включённым автопилотом в электромобиле Tesla. Его семья подала в суд на производителя. В рамках до сих пор продолжающегося дела суд решит, нужно ли допрашивать Маска по поводу его слов об автопилоте.

Юристы Tesla утверждают, что подобный допрос неправомочен, так как Маск не может помнить всех деталей своего заявления, которое сделал много лет назад. К тому же Ашок Эллюсвами, директор по программному обеспечению автопилота в Tesla, ещё в январе объяснял нюансы испытаний технологии автономного вождения.

Он заявил, что демонстрационное видео было инсценировано с использованием специально разработанной 3D-карты на заранее определённом маршруте, а не полагалось на камеры, датчики и другое бортовое оборудование.