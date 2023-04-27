И снова автопилот: Илон Маска хотят допросить по делу об аварии, произошедшей в 2018 году

И снова автопилот: Илон Маска хотят допросить по делу об аварии, произошедшей в 2018 годуИз-за его видео с рекламой автопилота
Илона Маска могут вызвать в суд для дачи показаний под присягой о его рекламных заявлениях о возможностях системы Autopilot — автопилота Tesla. В 2016 году Маск рекламировал автопилот в своих электромобилях, якобы утверждая, что благодаря этой технологии машины автономно управляются с ещё большей безопасностью, чем движется человек.
Но в 2018 году произошло смертельное ДТП, в котором погиб инженер Apple, ехавший с включённым автопилотом в электромобиле Tesla. Его семья подала в суд на производителя. В рамках до сих пор продолжающегося дела суд решит, нужно ли допрашивать Маска по поводу его слов об автопилоте.
Юристы Tesla утверждают, что подобный допрос неправомочен, так как Маск не может помнить всех деталей своего заявления, которое сделал много лет назад. К тому же Ашок Эллюсвами, директор по программному обеспечению автопилота в Tesla, ещё в январе объяснял нюансы испытаний технологии автономного вождения.
Он заявил, что демонстрационное видео было инсценировано с использованием специально разработанной 3D-карты на заранее определённом маршруте, а не полагалось на камеры, датчики и другое бортовое оборудование.