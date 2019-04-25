Илон Маск хочет выпустить Tesla без руля

На прошедшей на днях конференции, глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) не только анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот. Также компания продемонстрировала концепт дизайна Tesla без рулевого колеса.

По словам Маска, такой автомобиль будет выпущен Tesla в ближайшие два года. Подобный дизайн без руля будет использоваться и для будущих робо-такси, сервис планируется запустить в 2020 году. В качестве переходного решения пользователи смогут установить себе руль или установить заглушку на панель.

Маск пояснил: ««Думаю, будет переходный период, когда люди смогут купить роботакси. Как только регуляторы будут нормально воспринимать, что у нас нет руля, мы его просто удалим».

Сервис роботакси Tesla будет похож по принципу на каршеринг. Владельцы смогут сдавать автомобили в аренду, чтобы те не простаивали и зарабатывать на этом до 30 тысяч долларов в год.