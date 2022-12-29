Илон Маск начал рассылку писем сотрудникам с призывом не бояться падения акций Tesla

Письма в основном посвящены подведению итогов за 2022 год и благодарности сотрудникам за «исключительный результат». Также Маск призывает доставить все заказанные электромобили до полуночи 31 декабря.

Отдельно владелец Tesla коснулся проблемы резкого падения акций компании на мировом фондовом рынке и призвал не беспокоиться об этом.

«Кстати, не стоит слишком беспокоиться о сумасшествии на фондовом рынке. Мы продолжаем демонстрировать отличные результаты, рынок признаёт это. В долгосрочной перспективе я очень верю, что Tesla станет самой ценной компанией на Земле!», — резюмировал Маск.