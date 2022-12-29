Илон Маск начал рассылку писем сотрудникам с призывом не бояться падения акций Tesla

20:43, 29 декабря 2022
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Илон Маск начал рассылку писем сотрудникам с призывом не бояться падения акций TeslaИ поблагодарил их за работу
Илон Маск как владелец Tesla разослал сотрудникам письма с благодарностью за работу и коснулся темы падения акций компании.
Фото: Autogids.be
Письма в основном посвящены подведению итогов за 2022 год и благодарности сотрудникам за «исключительный результат». Также Маск призывает доставить все заказанные электромобили до полуночи 31 декабря.
Отдельно владелец Tesla коснулся проблемы резкого падения акций компании на мировом фондовом рынке и призвал не беспокоиться об этом.
«Кстати, не стоит слишком беспокоиться о сумасшествии на фондовом рынке. Мы продолжаем демонстрировать отличные результаты, рынок признаёт это. В долгосрочной перспективе я очень верю, что Tesla станет самой ценной компанией на Земле!», — резюмировал Маск.