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Илон Маск назвал плюсы электрофургонов с выдвижными солнечными батареями
Не намёк ли это на скорый выход подобного автомобиля от Tesla
В сети появились материалы, основанные на данном Илоном Маском интервью. В нём, помимо всего прочего, миллиардер назвал плюсы электрофургонов с выдвижными солнечными батареями.
По словам предпринимателя, такие автомобили способны обеспечивать себя необходимым для поездок зарядом аккумулятора самостоятельно. Причём, как пишет издание Electrek, за один световой день электрогрузовики с раскрывающимися солнечными батареями способны восполнять заряд, которого им будет достаточно для преодоления расстояния в 48 км.
Напомним, что ранее глава Tesla заявлял, что автопроизводитель может начать выпуск коммерческих фургонов на электротяге после того, как сможет обеспечить достаточный объем производства тяговых аккумуляторов. Возможно, именно решение компании Маска сможет увеличить КПД используемых в авто солнечных батарей.