Илон Маск назвал плюсы электрофургонов с выдвижными солнечными батареями

По словам предпринимателя, такие автомобили способны обеспечивать себя необходимым для поездок зарядом аккумулятора самостоятельно. Причём, как пишет издание Electrek, за один световой день электрогрузовики с раскрывающимися солнечными батареями способны восполнять заряд, которого им будет достаточно для преодоления расстояния в 48 км.