Илон Маск назвал самый быстрый серийный автомобиль в мире

Известно, что запуск самого быстрого серийного автомобиля в мире состоится уже 3 июня, в рамках специального мероприятия на заводе компании Tesla во Фримонте. Источники сообщают, что Model S Plaid может менее чем за 2 секунды разогнаться до 97 км/ч, тогда как максимальная скорость, которую способна развить эта модель, составляет 320 км/ч. Предполагается, что именно по времени разгона новинка и будет превосходить все остальные серийные автомобили. Напомним, что на данный момент рекордсменом является модель Porsche 918 Spyder, время разгона которой до 60 миль/ч составляет 2,1 секунды.

Tesla Model S Plaid оснащена блоком аккумуляторных батарей, благодаря которым машина способна выдать запас хода более 830 км. На данный момент водители уже могут оформить предзаказ на модель за 139 990 долларов.