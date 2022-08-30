Илон Маск: обещанный ещё в 2018 году автопилот для Tesla выйдет до конца 2022-го

Дело в том, что её глава Илон Маск ещё в 2016 году объявил о концепции автономного транспортного средства, к которому стремится автопроизводитель. Более того, изначально он обещал, что её реализацию в 2017 году, затем перенёс на 2018-й, после чего и вовсе перестал поднимать эту тему.

И вот, наконец-то, Маск заявил, что автомобили Tesla смогут передвигаться полностью самостоятельно уже до конца 2022 года.

С одной стороны, учитывая предыдущий опыт «предсказаний» предпринимателя относительно данной функции, нынешнее утверждение вызывает определённые сомнения. С другой же миллиардер совершил немало прорывов. И запуск полноценного автопилота до конца года может стать одним из них.