Илон Маск обвинил слабый европейский рынок в падении продаж Tesla

В апреле европейский рынок электромобилей показал рекордный рост на 28 процентов по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, продажи Tesla в странах Евросоюза сократились почти вдвое — на 49 процентов. Тенденция сохраняется и в мае. Например, в Великобритании объёмы продаж электрокаров выросли на 28 процентов, а Tesla потеряла 45 процентов продаж по сравнению с прошлым годом.

Особенно заметен спад в Германии, где Илон Маск вызвал волну критики из-за своей поддержки крайне правой партии AfD на недавних выборах. В мае там было продано всего 1 210 автомобилей Tesla, что на 36 процентов меньше, чем годом ранее. При этом немецкий рынок электромобилей вырос почти на 45 процентов. Доля Tesla на этом рынке составляет всего 0,5 процента.