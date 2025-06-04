Авто
Опубликовано 04 июня 2025, 22:12
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Илон Маск обвинил слабый европейский рынок в падении продаж Tesla

Но данные говорят иначе
Илон Маск недавно заявил, что снижение продаж Tesla в Европе связано с «довольно слабым» рынком автомобилей в регионе. При этом он отметил, что эта проблема затрагивает всех производителей. Однако свежие данные демонстрируют обратное — рынок электромобилей в Европе растет, а продажи Tesla падают значительно сильнее остальных.
Илон Маск обвинил слабый европейский рынок в падении продаж Tesla
© Charlie Deets

В апреле европейский рынок электромобилей показал рекордный рост на 28 процентов по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, продажи Tesla в странах Евросоюза сократились почти вдвое — на 49 процентов. Тенденция сохраняется и в мае. Например, в Великобритании объёмы продаж электрокаров выросли на 28 процентов, а Tesla потеряла 45 процентов продаж по сравнению с прошлым годом.

Особенно заметен спад в Германии, где Илон Маск вызвал волну критики из-за своей поддержки крайне правой партии AfD на недавних выборах. В мае там было продано всего 1 210 автомобилей Tesla, что на 36 процентов меньше, чем годом ранее. При этом немецкий рынок электромобилей вырос почти на 45 процентов. Доля Tesla на этом рынке составляет всего 0,5 процента.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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