Илон Маск объявил об официальном приходе Tesla в Россию

На данный момент не так много подробностей о планах компании. Известно лишь, что Tesla придёт как на российский рынок, так и на рынки Казахстана и прочих стран СНГ, сообщает РИА Новости. Будут ли какие-то изменения в законодательстве этих стран относительно электротранспорта из-за прихода столь крупного игрока — также неизвестно.

Отметим, что ранее Маск предлагал президенту России Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Тогда представители Кремля отреагировали на предложение бизнесмена, назвав его интересным. При этом сам диалог так и не состоялся.