Илон Маск опроверг недавнее убийство людей автопилотом Tesla

По словам миллиардера, записи внутренних данных компании показывают, что функция самостоятельного управления вообще не была включен. Об этом Маск написал в своём Twitter-аккаунте. Также он отметил, что владелец автомобиля вовсе не покупал функцию «Полное самоуправление», так что за рулем в момент удара должен был кто-то находиться.

Отметим, что официальных данных от полиции том, что именно стало причиной аварии, всё ещё не называется. Связано это с сильным пожаром, произошедшим в последствии.