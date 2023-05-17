Илон Маск показал новый электромобиль Tesla

Маск заявил, что эти машины уже находятся на стадии строительства, то есть на более поздней стадии, чем просто проектирование. Предприниматель также выразил уверенность в том, что эти две модели будут очень популярными и компания сможет продать около 5 млн машин в первый год.

Один из этих автомобилей, по слухам, будет электрическим хэтчбеком, который часто называют «Tesla за $25 тыс" или «Tesla Model 2».

Второй — это автомобиль, который Маск называет «роботакси». Это специально разработанный автомобиль, который сможет самостоятельно ехать по дороге и работать в службе такси.