Илон Маск показал новый электромобиль Tesla

Илон Маск показал новый электромобиль TeslaОн может стать самой дешёвой моделью бренда
На недавнем собрании акционеров Tesla, Илон Маск поделился интригующими новостями. Он показал изображение одного из двух новых автомобилей, над которыми компания работает прямо сейчас.
Маск заявил, что эти машины уже находятся на стадии строительства, то есть на более поздней стадии, чем просто проектирование. Предприниматель также выразил уверенность в том, что эти две модели будут очень популярными и компания сможет продать около 5 млн машин в первый год.
Один из этих автомобилей, по слухам, будет электрическим хэтчбеком, который часто называют «Tesla за $25 тыс" или «Tesla Model 2».
Второй — это автомобиль, который Маск называет «роботакси». Это специально разработанный автомобиль, который сможет самостоятельно ехать по дороге и работать в службе такси.