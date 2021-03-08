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Илон Маск покажет изменившийся электропикап Tesla Cybertruck в ближайшее время
Неужели он и вправду появится в продаже?
В конце 2019 года компания Tesla представила свой первый электропикап — Tesla Cybertruck. С тех пор об автомобиле почти ничего не было слышно. До последнего момента. Накануне глава автопроизводителя Илон Маск заявил, что покажет изменившийся Cybertruck уже в ближайшее время.
Демонстрация долгожданной многими новинки должна состояться уже в следующем квартале, пишет Electrek. При этом сейчас, согласно имеющимся данным, Tesla вовсю трудится над запуском полноценного производства электропикапа.
Что интересно, компания не стала сильно изменять авто в сравнении с представленным пару лет назад концептом. Так, Илон Маск рассказал, что за прошедшее время была изменена лишь подвеска. Возможно, в рамках очередной модернизации будет немного изменена и общая конструкция вместе с размерами пикапа.