Илон Маск покажет изменившийся электропикап Tesla Cybertruck в ближайшее время

Демонстрация долгожданной многими новинки должна состояться уже в следующем квартале, пишет Electrek. При этом сейчас, согласно имеющимся данным, Tesla вовсю трудится над запуском полноценного производства электропикапа.

Что интересно, компания не стала сильно изменять авто в сравнении с представленным пару лет назад концептом. Так, Илон Маск рассказал, что за прошедшее время была изменена лишь подвеска. Возможно, в рамках очередной модернизации будет немного изменена и общая конструкция вместе с размерами пикапа.