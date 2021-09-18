Илон Маск похвалил китайские электромобили

Маск сказал, что уважает многих китайских автопроизводителей за продвижение ими технологий электрических и автопилотируемых автомобилей. Как отмечает издание Techcrunch, Маск говорит так, потому что представителей Tesla в Китае вызывали на встречу в правительство на фоне проблем с безопасностью этих машин, о чём владелец Tesla сказал, что это ответственность не только отдельной компании, но и краеугольный камень развития всей отрасли.

Также Маск коснулся темы программного обеспечения. «По моим наблюдениям, китайские автомобильные компании являются самыми конкурентоспособными в мире, особенно потому, что некоторые из них очень хороши в программном обеспечении, а именно программное обеспечение будет определять будущее автомобильной промышленности, от дизайна до производства и особенно автономного вождения», – сказал Маск.

Как отмечается, Tesla – единственная иностранная компания, имеющая полный контроль над своими производственными мощностями в Китае.