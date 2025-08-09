Илон Маск пообещал представить новую модель автопилота Tesla

Маск заявил, что система полного автономного вождения значительно продвинулась, а последняя версия на платформе Robotaxi в Остине работает без водителя. Новая модель, находящаяся на обучении, имеет в десять раз больше параметров и улучшенную потерю при сжатии видео. Маск намекает на её релиз в конце следующего месяца при успешном тестировании.

Как отмечает отраслевой портал Teslarati, увеличение параметров расширит возможности FSD, но может ограничить пропускную способность памяти и вызвать проблемы с безопасностью.

Заявлено, что Tesla стремится выйти на европейские и азиатские рынки, но основные препятствия — нормативные требования. Новые параметры и дополнительные данные сделают FSD безопаснее и эффективнее, приближая массовое автономное вождение.