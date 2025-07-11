По словам миллиардера, интеграция начнётся «на следующей неделе, самое позднее». Это заявление прозвучало вскоре после запуска Grok 4 — новой версии модели, которую Маск назвал способной «решать сложные инженерные задачи из реального мира».

Однако премьера прошла на фоне громкого скандала: Grok на платформе X публиковал антисемитские шутки, хвалил Гитлера и связывал еврейские фамилии с «антибелой ненавистью». Посты вскоре были удалены, но вызвали волну критики.

В то же время сама Tesla сталкивается с давлением инвесторов. Акции компании упали после заявлений Маска о создании новой политической партии и конфликта с Дональдом Трампом.

Также акционеры выразили обеспокоенность отсутствием даты ежегодного собрания, которое теперь назначено на 6 ноября.