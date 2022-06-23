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Илон Маск пообещал выпустить электропикап Tesla Cybertruck уже в 2023 году

Неужели этот день когда-то настанет?
В течение 2022-го Илон Маск неоднократно заявлял, что завершение проектирования электрического пикапа Cybertruck является одной из приоритетных целей на текущий год. И, судя по всему, он её практически достиг.
Илон Маск пообещал выпустить электропикап Tesla Cybertruck уже в 2023 году

По словам миллиардера, он и его команда намерены поставить первый электропикап бренда уже в середине 2023 года. Об этом рассказал в интервью, данному сообществу владельцев электромобилей Tesla из Кремниевой долины.

При этом Маск отметил, что даже если бы проект автомобиля не подвергся изменениям, его компания всё равно не смогла бы выпустить его в назначенные изначально сроки. Всё из-за дефицита комплектующих, который был вызван в том числе и ситуацией с COVID-19.

Напомним, что по последним данным Cybertruck будет собираться и выпускаться в Остине, штат Техас. На данный момент Tesla там же выпускает кроссоверы Model Y, а в дальнейшем там же может запуститься линия по сборке спорткара Roadster второго поколения и грузовика Semi.

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