Илон Маск пообещал выпустить электропикап Tesla Cybertruck уже в 2023 году

По словам миллиардера, он и его команда намерены поставить первый электропикап бренда уже в середине 2023 года. Об этом рассказал в интервью, данному сообществу владельцев электромобилей Tesla из Кремниевой долины.

При этом Маск отметил, что даже если бы проект автомобиля не подвергся изменениям, его компания всё равно не смогла бы выпустить его в назначенные изначально сроки. Всё из-за дефицита комплектующих, который был вызван в том числе и ситуацией с COVID-19.

Напомним, что по последним данным Cybertruck будет собираться и выпускаться в Остине, штат Техас. На данный момент Tesla там же выпускает кроссоверы Model Y, а в дальнейшем там же может запуститься линия по сборке спорткара Roadster второго поколения и грузовика Semi.