Илон Маск пообещал выпустить недорогой беспилотный электромобиль

Так, если верить словам Маска, его компания до конца 2023 года представит и наладит выпуск по-настоящему привлекательные автомобили, стоимость которых составит около 25 тыс долларов или 1,9 млн рублей. С учетом того, что на момент появления в продаже новинки, технологии беспилотного управления автомобилями значительно продвинутся, глава Tesla также заявил о полной беспилотности грядущего недорого электромобиля компании.

Отметим, что накануне состоялось мероприятие под названием Tesla Battery Day. Ожидалось, что в его рамках будет представлена новая технология батарей, с помощью которой автомобили компании смогут проезжать еще большие расстояние без подзарядки. К сожалению, этого так и не произошло, что привело к падению стоимости акций Tesla на бирже.