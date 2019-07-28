Илон Маск пообещал YouTube и Netflix владельцам Tesla

Глава Tesla Илон Маск сообщил в своём аккаунте Twitter о новых функциях, которые скоро появятся в автомобилях компании.

Как сообщил Маск, в ближайшее время на электромобилях Tesla начнут работать стриминговые сервисы YouTube и Netflix во время остановки. Во время движения они работать не смогут.

Tesla уже представила игры, в которые водители могут играть на экране автомобиля. В июне Bethesda объявила, что водителям станет доступна игра Fallout Shelter. Также вышел платформер Cuphead и ряд классических игр Atari, вроде Tempest, Pole Position и Missile Command. Игры тоже доступны только во время парковки, водитель может использовать руль в качестве контроллера.

Ранее Маск обещал, что когда власти одобрят использование автопилотов, Tesla позволит пассажирам использовать сервисы потокового видео во время поездки.