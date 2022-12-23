Илон Маск предсказал экономический спад в 2023 году и отказался продавать акции Tesla

15:16, 23 декабря 2022
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Илон Маск предсказал экономический спад в 2023 году и отказался продавать акции TeslaПо его мнению, спрос на дорогие товары упадёт
Илон Маск, которому принадлежит 13,4% компании Tesla, отказался от продажи акций производителя электромобилей. Маск сделал это на фоне прогноза о развитии рецессии в 2023 году.
Фото: Bloha.ru
По его мнению, спрос на дорогие товары упадёт, поэтому он отказался продавать акции Tesla в течение двух лет. В середине декабря он продал их на сумму $3,6 млрд по цене от $156 до $176 за штуку.
Это заявление Маск сделал в связи с распространяющимися слухами и основанными на них опасениями инвесторов о том, что он стал уделять мало времени своему «электромобильному» бизнесу после покупки Twitter.
Источник:Reuters
Автор:Андрей КадуковТеги: