Илон Маск предсказал экономический спад в 2023 году и отказался продавать акции Tesla

По его мнению, спрос на дорогие товары упадёт, поэтому он отказался продавать акции Tesla в течение двух лет. В середине декабря он продал их на сумму $3,6 млрд по цене от $156 до $176 за штуку.

Это заявление Маск сделал в связи с распространяющимися слухами и основанными на них опасениями инвесторов о том, что он стал уделять мало времени своему «электромобильному» бизнесу после покупки Twitter.