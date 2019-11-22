Илон Маск презентовал первый электрический пикап от Tesla

Cybertruck планируется выпускать в трех различных версиях, основным отличием которых друг от друга будет сконцентрировано в дальности хода от одного заряда аккумулятора — 400 км, 480 км и 800 км. Что же касательно времени разгона, то старшая версия пикапа способна разогнаться с 0 до 96,6 км/час всего лишь за 2,9 сек. По словам главы Tesla, новинка оснащена очень мощным двигателем, а также пневматической подвеской. Еще одной интересной особенностью нового продукта американской компании является защита — по словам Маска, как корпус, так и стекла автомобиля способны выдержать обстрел из пистолета калибра 9 мм.