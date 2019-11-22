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Авто
Сегодня 17:08

Илон Маск презентовал первый электрический пикап от Tesla

Выглядит как автомобиль из “Бегущего по лезвию”
Компания Tesla официально презентовала совершенно новый, полностью электрический пикап Cybertruck. Корпус новинки выполнен из сверхтвердой стали с использованием ретрофутуристического дизайна.

Cybertruck планируется выпускать в трех различных версиях, основным отличием которых друг от друга будет сконцентрировано в дальности хода от одного заряда аккумулятора — 400 км, 480 км и 800 км. Что же касательно времени разгона, то старшая версия пикапа способна разогнаться с 0 до 96,6 км/час всего лишь за 2,9 сек. По словам главы Tesla, новинка оснащена очень мощным двигателем, а также пневматической подвеской. Еще одной интересной особенностью нового продукта американской компании является защита — по словам Маска, как корпус, так и стекла автомобиля способны выдержать обстрел из пистолета калибра 9 мм.

Цена на Tesla Cybertruck заявлена следующая: 39,9 тыс долларов за минимальную комплектацию и 69,9 тыс долларов за максималку. Учитывая тот факт, что средняя цена на бензиновый либо дизельный пикап в США составляет 50 тыс долларов, цена на новый автомобиль Tesla кажется достаточно демократичной. Производство новинки при этом начнется только в 2021 году.