Илон Маск признал, что другие автопроизводители не покупают автопилот Tesla

Маск заявил, что переговоры с другими производителями зашли в тупик из-за «невыполнимых требований». Маск выразил разочарование, заявив, что старые автопроизводители предпочитают технологию Waymo.

Портал Electrek прокомментировал слова Маска, заявив, что стратегия Tesla в области FSD отличается от валидации традиционных автопроизводителей «V-образной модели», которая тщательно тестирует и подтверждает безопасность перед выпуском. Подход Tesla предполагает предоставление бета-версии программного обеспечения клиентам для проверки, что приводит к федеральным расследованиям и судебным искам. Например, Тесла урегулировала дело Джеймса Трана против Tesla, что позволило избежать вердикта присяжных, но с признанием рисков. Хотя есть и другие примеры, когда автопилот Tesla уклонился от столкновения с упавшим самолётом.

При этом Маск не лукавит: крупные автопроизводители, такие как Toyota, действительно сотрудничают с Waymo в области интеграции технологий автономного вождения.

«Я пытался предупредить их и даже предложил лицензировать систему Tesla FSD, но они этого не хотят! Сумасшествие... Когда представители традиционных автопроизводителей время от времени выходят на связь, они вяло обсуждают внедрение FSD для небольшой программы в течение 5 лет с невыполнимыми для Tesla требованиями, что совершенно бессмысленно», — написал Маск.