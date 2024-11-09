Илон Маск признался в отказе от производства «дешёвого электромобиля» за $25 000

Тогда он кратко ответил, что Reuters лжёт (снова)». Но теперь его слова полностью совпадают с инсайдом агентства. Об отказе Tesla от такой модели стало известно после ответа Маска одному из инвесторов, будет ли выпущена машина за $25 тысяч.

Маск ответил, что на сегодняшний день это бессмысленно. «Я думаю, что иметь в линейке обычный автомобиль за 25 тысяч бессмысленно. Это было бы глупо», — заявил бизнесмен.