Илон Маск признался в отказе от производства «дешёвого электромобиля» за $25 000

Опубликовано 09 ноября 2024, 05:151 мин.
Илон Маск признался в отказе от производства «дешёвого электромобиля» за $25 000Об этом он заявил на встрече с инвесторами
Илон Маск в ходе финансового отчёта перед инвесторами признал, что Tesla отказалась от заявленных ранее планов на разработку «дешёвого электромобиля за $25 000». При этом ещё в апреле 2024 года агентство Reuters утверждало, что Tesla отказалась от дешёвой модели, но Маск эти заявления опроверг.
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Тогда он кратко ответил, что Reuters лжёт (снова)». Но теперь его слова полностью совпадают с инсайдом агентства. Об отказе Tesla от такой модели стало известно после ответа Маска одному из инвесторов, будет ли выпущена машина за $25 тысяч.
Маск ответил, что на сегодняшний день это бессмысленно. «Я думаю, что иметь в линейке обычный автомобиль за 25 тысяч бессмысленно. Это было бы глупо», — заявил бизнесмен.