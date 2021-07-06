Илон Маск признался в переоценке своих сил при создании автопилота

Маск опубликовал в Twitter пост, в котором анонсировал скорый запуск бета-версия Full Self-Driving v9 — системы, являющегося основой для автономного управления в электромобилях Tesla. В этом же сообщении он признал, что создание такой системы является более сложной задачей, чем он считал ранее.

Отметим, что бизнесмен и вправду делал заявления, которые по итогу оказывались слишком амбициозными. Так, например, развёртывание Full Self-Driving v9 изначально было обещано ещё в августе 2019 года. Это же он говорили и в 2019 году. И лишь сейчас, в 2021-м, есть шансы, что глава Tesla всё же сдержит свои обещания.