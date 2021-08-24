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Илон Маск раскритиковал последнюю версию автопилота Tesla

Всего через несколько месяцев после того, как открыто восхищался предыдущей версей
Несмотря на то, что Tesla является одним из лидеров в области создания автопилотов для электротранспорта, глава компании Илон Маск выразил недовольство последней версией соответствующего софта.
Илон Маск раскритиковал последнюю версию автопилота Tesla

Так, ещё весной 2021 года миллиардер высказывал «восхищение актуальной версией программного обеспечения FSD». А уже сейчас он раскритиковал её, отметив, что FSD Beta 9.2 достаточно «далека от совершенства», сообщает CNBC.

Важно понимать, что свежая бета привнесла в автопилот возможность автоматически управлять рулём в городских условиях в ряде ситуаций, а также самостоятельно преодолевать нерегулируемые перекрёстки.

Помимо критики, Маск также заявил, что прямо сейчас инженеры Tesla заняты унификацией программного кода для управления машиной как на городских улицах, так и на шоссе.