Илон Маск раскритиковал последнюю версию автопилота Tesla

Так, ещё весной 2021 года миллиардер высказывал «восхищение актуальной версией программного обеспечения FSD». А уже сейчас он раскритиковал её, отметив, что FSD Beta 9.2 достаточно «далека от совершенства», сообщает CNBC.

Важно понимать, что свежая бета привнесла в автопилот возможность автоматически управлять рулём в городских условиях в ряде ситуаций, а также самостоятельно преодолевать нерегулируемые перекрёстки.

Помимо критики, Маск также заявил, что прямо сейчас инженеры Tesla заняты унификацией программного кода для управления машиной как на городских улицах, так и на шоссе.