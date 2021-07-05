Илон Маск раскрыл свежие подробности о долгожданном электропикапе Tesla Cybertruck

Началось всё с вопроса пользователя Twitter под ником Tesla Owners Online. Именно он попросил миллиардера поделиться новостями об ожидаемом электромобиле компании. На что Маск ответил, что Cybertruck будет практически таким же, каким его показывали публике ранее.

При этом электропикап получит полноуправляемое шасси. Это означает, что поворачиваться будут не только колёса передней, но также и задней оси. Это позволит автомобилю быть более манёвренным за счёт сокращения радиуса разворота. Учитывая, что Cybertruck большой, это будет явным плюсом.

В том же сообщении глава Tesla пообещал больше удивляющих подробностей. Но уже позже.