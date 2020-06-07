Илон Маск рассказал, когда планирует выпустить электрические маршрутки Tesla

”В дополнение к транспортным средствам для обычных потребителей необходимы два других типа электромобилей: грузовые автомобили большой грузоподъемности и вместительный городской транспорт. Оба находятся на ранней стадии разработки и должны дебютировать в следующем году”, - поделился Маск, выразвив надежды на то, что электрический грузовик Tesla Semi позволит уменьшить стоимость транспортировки грузов, повысив при это безопасность.

Согласно данным источника, Tesla произведет электрические фургоны, вместимость которых позволит одновременно перевозить 12 пассажиров с багажом. По задумке, данные электромобили смогут перемещаться по 4,5 км тоннелю, связывающий Международный аэропорт Онтарио и город Ранчо Кукамонга.