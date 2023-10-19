Илон Маск рассказал, когда Tesla начнёт поставлять электропикап Cybertruck

09:34, 19 октября 2023
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Илон Маск рассказал, когда Tesla начнёт поставлять электропикап CybertruckУ компании трудности с производством этих машин
Глава Tesla Илон Маск назвал дату начала поставок электропикапа Cybertruck. По словам предпринимателя, поставки начнутся 30 ноября.
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Также Маск рассказал о трудностях в наращивании производства этих электромобилей. Говоря о трудностях, Маск пошутил в одном из интервью и сказал, что «мы вырыли себе могилу с Cybertruck». Но компания намерена добиться результатов, так как сегмент пикапов — «очень прибыльный и чрезвычайно популярный в Соединённых Штатах».
Cybertruck будет выпускать завод Tesla в Техасе. Планируется выпуск 125 тысяч электропикапов в год.