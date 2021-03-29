Илон Маск рассказал о новых проблемах при производстве электрогрузовика Tesla Semi

Автопроизводитель сильно ограничен «в объёме выпуска аккумуляторных ячеек», передаёт слова Маска The Driven. При этом миллиардер всё же сохраняет оптимизм, считая, что уже «в следующем году всё будет в порядке».

При этом хоть часть СМИ и заявили об очередном переносе выпуска Tesla Semi, стоит отметить, что формулировка главы компании слишком расплывчатая. Вполне вероятно, что Tesla всё же выпустит партию электрогрузовиков, просто она будет достаточно маленькой.

Напомним, что запуск продаж электротягача уже несколько раз задерживался. Изначально автомобиль должен был выйти на рынок ещё в 2019 году.