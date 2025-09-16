Илон Маск внезапно купил акции Tesla на $1 млрд впервые с 2020 года

После новости о новой покупке акции Tesla выросли на 8,7% на предварительных торгах. К концу дня рост остановился на 7,4%. За три месяца акции выросли больше чем на 25%.

Но эксперты пока осторожны. Некоторые придерживаются позиции, что цена акций может упасть на 20%, другие верят в долгосрочный рост, если Tesla станет лидером в искусственном интеллекте и автопилоте.

Совет директоров Tesla предложил новый план для Маска, согласно которому он может купить акции на сумму до $1 трлн. План состоит из 12 частей, и каждая часть доступна после достижения определённых целей в следующем десятилетии.

Чтобы получить первую часть, Tesla должна стать компанией с рыночной стоимостью в $2 трлн. Для получения всей суммы Tesla должна достичь стоимости в $8,5 трлн, что больше, чем текущая стоимость компании Nvidia.

Сейчас Tesla стоит $1,3 трлн. К концу 2024 года она достигла капитализации до $1,5 трлн. Чтобы достичь 8,5 триллионов, Tesla должна сильно расширить свой бизнес, например, в области роботакси, укрепить позиции в ИИ, а также сделать автопилот доступным для всех.