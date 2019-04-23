Илон Маск запустит сервис беспилотного такси

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот. Разрешение для полностью беспилотных автомобилей планируется получить в 2020 году.

Автопилот Tesla базируется на новом программно-аппаратном модуле FSD (Full Self-Driving) Hardware 3. Он позволяет прокладывать маршруты по городским улицам и шоссе, следовать им, распознавать разметку, дорожные знаки, светофоры, ДТП, людей. животных и другие важные объекты. На данный момент автопилот Tesla поддерживает только езду по шоссе.

Модуль FSD Hardware 3 базируется на новом фирменном чипе разработки Tesla и производства Samsung. Чип будут устанавливать во все автомобили Tesla с апреля 2019 года. Все важные компоненты и функции продублированы, чтобы автомобиль не потерял управление в случае поломки одного из них.

Что касается сервиса беспилотных такси, то он будет запущен в 2020 году. Он будет похож по принципу на каршеринг. Владельцы смогут сдавать автомобили в аренду, чтобы те не простаивали и зарабатывать на этом до 30 тысяч долларов в год. Автомобили получат к тому времени функцию беспилотника.