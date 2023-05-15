Илон Маск заявил о бесплатном использовании автопилота Tesla по всему миру. Систему откроют на месяц

Отвечая на вопрос канадского подписчика, Маск пообещал открыть автопилот по всей Северной Америке, но только после того, как система будет работать не просто безопасно, а станет максимально точной.

Причём Маск заявил, что бесплатная месячная версия автопилота станет доступна по всему миру. Но когда это произойдёт, глава Tesla не утончил.

«Функция станет доступна во всём остальном мире после того, как мы убедимся, что автопилот хорошо работает на местных дорогах, и регулирующие органы одобрят его в своих странах», — заявил Маск.