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Опубликовано 19 февраля 2025, 13:30
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Индия потребовала от Volkswagen $1,4 млрд налогов

Компания может уйти из страны
Reuters со ссылкой на адвоката индийского подразделения Volkswagen сообщило, что налоговое требование в размере $1,4 млрд может «угрожать выживанию» бизнеса в стране.
Индия потребовала от Volkswagen $1,4 млрд налогов
© Cesar Salazar / Unsplash

Индийские налоговые органы потребовали от Volkswagen уплаты налогов за 12 лет, утверждая, что компания использует стратегию разделения импорта автомобилей, чтобы уменьшить выплаты налогов. Адвокат предупреждает, что если Volkswagen India будет вынуждена выплатить требуемую сумму налогов и штрафов в общей сложности $2,8 млрд, вряд ли сможет дальше работать в Индии.

По словам представителей Volkswagen, требования Индии вызывают опасения по поводу длительных расследований и судебных разбирательств, которые могут отпугнуть иностранные инвестиции. В январе компания обратилась в суд, утверждая, что налоговое требование негативно повлияет на их бизнес-планы и инвестиционный климат.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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