Иностранные машины перестанут быть невидимыми для камер и штрафов в России

По его словам, данный вопрос достаточно давно ждет обсуждения, в связи с чем требует скорейшего решения. ”Ситуация, когда нарушители ПДД уходят от наказания, пользуясь пробелами в системе контроля за дорожным движением, недопустима. Мы считаем, что реализация данной инициативы правительства станет хорошим стимулом к дальнейшему повышению уровня безопасности на дорогах”, — рассказал Зарубицкий.

По словам исполняющего обязанности руководителя, правила дорожного движения на территории России должны быть едины для всех, а значит никаких исключений для автомобилей, получивших регистрационные номера за границей, быть не должно.