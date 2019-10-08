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Иностранные машины перестанут быть невидимыми для камер и штрафов в России
По словам экспертов, перед лицом закона все должны быть равны
Исполняющий обязанности руководителя департамента профессионального обучения ДОСААФ России Василий Зарубицкий выступил с официальным заявлением, согласно которому российское правительство намерено разработать новые меры и методы, призванные наказать нарушителей правил дорожного движения на автомобилях, регистрационные номера на которых имеют иностранные корни.
По его словам, данный вопрос достаточно давно ждет обсуждения, в связи с чем требует скорейшего решения. ”Ситуация, когда нарушители ПДД уходят от наказания, пользуясь пробелами в системе контроля за дорожным движением, недопустима. Мы считаем, что реализация данной инициативы правительства станет хорошим стимулом к дальнейшему повышению уровня безопасности на дорогах”, — рассказал Зарубицкий.
По словам исполняющего обязанности руководителя, правила дорожного движения на территории России должны быть едины для всех, а значит никаких исключений для автомобилей, получивших регистрационные номера за границей, быть не должно.
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