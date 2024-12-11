Инсайдеры: в 2025 году Tesla представит Model Q за $25 000

О планах выпустить на китайский рынок Model Q, стоимость которой будет едва ли не вдвое ниже, чем популярной Model 3, на переговорах в Deutsche Bank заявил глава отдела по связям с инвесторами Tesla Трэвис Аксельрод. По информации источника, Model Q будет конкурировать с такими популярными в Китае EV, как Volkswagen ID.3 и BYD Dolphin.

О машине пока мало что известно. По слухам, Model Q будет оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 53 или 75 киловатт-часов с одним или двумя электромоторами. Запас хода электромобиля — 500 км. Длина кузова электрокара может составить 3988 миллиметра.