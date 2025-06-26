Intel закрыла автомобильное подразделение

Решение принято в рамках новой стратегии компании, которую продолжает реализовывать недавно назначенный CEO Лип-Бу Тан. Главная цель — сосредоточиться на ключевых направлениях: клиентских решениях и центрах обработки данных.

Хотя Intel заявляет, что более 50 млн её чипов используются в автомобилях по всему миру, доля этого сегмента в бизнесе компании была относительно небольшой. Разработка велась на базе уже существующих ПК-чипов и не имела особой специализации под автопром.

Важно отметить, что закрытие подразделения не касается Mobileye — независимой компании, специализирующейся на автопилотах, контрольный пакет которой по-прежнему принадлежит Intel.

Компания отдельно подчеркнула, что стремится обеспечить «плавный переход» для клиентов.

Между тем реструктуризация затрагивает и другие подразделения: до 20% сотрудников могут быть уволены, а маркетинг частично передан консалтинговой компании Accenture и ИИ-инструментам.