Интерьер российского электромобиля Атом полностью рассекретили

Интерьер российского электромобиля Атом полностью рассекретилиПроизводство стартует уже в конце года
Внутри машины нет множества экранов и кнопок — управление осуществляется через сенсорный экран на руле и дисплей дополненной реальности на лобовом стекле. Это позволяет уменьшить отвлекающие факторы и улучшить безопасность.
Распашные двери и отсутствие центральной стойки обеспечивают простор и удобство посадки. Салон отделан высококачественной экокожей и тканью, доступен в темном и светлом вариантах.
Интерактивная фоновая подсветка, синхронизированная с системами автомобиля, создает уют и помогает в навигации.
Для безопасности предусмотрены шесть подушек: фронтальные, боковые и головные. В зеркале заднего вида встроены дисплей камеры и видеорегистратор. Передняя панель включает полку для смартфонов с беспроводной зарядкой и порты Type-C.
Производство первых предсерийных Атомов начнется в конце года. Обновленный экстерьер, представленный в феврале 2024 года, улучшил аэродинамику и эргономику, оптимизируя серийное производство.