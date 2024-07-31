Авто
Опубликовано 31 июля 2024, 10:03
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Интерьер российского электромобиля Атом полностью рассекретили

Производство стартует уже в конце года
В России рассекретили интерьер нового электромобиля Атом. Концепция дизайна ориентирована на минимализм и высокие технологии.
Интерьер российского электромобиля Атом полностью рассекретили
© Атом

Внутри машины нет множества экранов и кнопок — управление осуществляется через сенсорный экран на руле и дисплей дополненной реальности на лобовом стекле. Это позволяет уменьшить отвлекающие факторы и улучшить безопасность.

Распашные двери и отсутствие центральной стойки обеспечивают простор и удобство посадки. Салон отделан высококачественной экокожей и тканью, доступен в темном и светлом вариантах.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Атом

Интерактивная фоновая подсветка, синхронизированная с системами автомобиля, создает уют и помогает в навигации.

Для безопасности предусмотрены шесть подушек: фронтальные, боковые и головные. В зеркале заднего вида встроены дисплей камеры и видеорегистратор. Передняя панель включает полку для смартфонов с беспроводной зарядкой и порты Type-C.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Атом

Производство первых предсерийных Атомов начнется в конце года. Обновленный экстерьер, представленный в феврале 2024 года, улучшил аэродинамику и эргономику, оптимизируя серийное производство.

Источник:Атом
Автор:Булат Кармак
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