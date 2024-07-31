Интерьер российского электромобиля Атом полностью рассекретили

Внутри машины нет множества экранов и кнопок — управление осуществляется через сенсорный экран на руле и дисплей дополненной реальности на лобовом стекле. Это позволяет уменьшить отвлекающие факторы и улучшить безопасность.

Распашные двери и отсутствие центральной стойки обеспечивают простор и удобство посадки. Салон отделан высококачественной экокожей и тканью, доступен в темном и светлом вариантах.