Инвесторы Tesla ополчились на Илона Маска из-за утаивания причин отказа от Model 2

Волнение и подозрительность инвесторов усилило и молчание Маска на фоне сообщений в соцсетях и СМИ; в частности, Reuters сообщило, что Tesla отказалась от выпуска Model 2 по настоянию Маска. В ответ предприниматель написал у себя в профиле в соцсети Х, что «Reuters лжёт», не приведя никаких дополнительных деталей или объяснений.

Инвесторы ждут от Маска предметных объяснений, что ждёт Model 2 и как Tesla намерена противостоять падению продаж ввиду снижения спроса на электромобили по всему миру и растущую конкуренцию со стороны относительно дешёвых китайских моделей. Но пока ответов ни на один из поставленных вопросов от Маска не последовало.

Опасения инвесторов усилились и на фоне последних новостей об увольнении 10% сотрудников Tesla по всему миру.

Также растёт неверие инвесторов, что Tesla сможет быстро выпустить заявленное роботакси на дороги общего пользования из-за имеющихся технических и нормативных неурядиц.

В связи с этим один из инвесторов Tesla, президент и генеральный директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Росс Гербер высказался достаточно категорично: «Нет смысла инвестировать в Tesla, если они не выпустят этот автомобиль», — говоря о возможном отказе Tesla от выпуска Model 2.