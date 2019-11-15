Испытана первая автоколонна грузовиков-беспилотников

Сообщается, что в рамках эксперимента по трассе, которая имеет протяженность 7,7 км, не прекращалось движение других автомобилей, что позволило создать условия настоящей автострады. Отмечается, что грузовики не только успешно показали себя в режиме автоколонны, более того, они справились с ситуациями, когда внутрь колонны перестраивались сторонние автомобили. Так, в подобных случаях беспилотники замедляли скорость, сохраняя дистанцию равную 25 м.

Сообщается, что благодаря согласованному движению автоколонны за головным автомобилем производится меньшее сопротивление воздуха, что, в свою очередь, уменьшает расход топлива, а также выбросы в атмосферу, делая транспортную перевозку более экологичной.