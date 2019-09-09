Исследование: россияне стали реже покупать автомобили

”В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее”, — рассказал председатель Комитета автопроизводителей ассоциации Йорг Шрайбер об итогах прошедшего месяца.

Напомним, что в августе этого года в России было продано чуть более 145 тыс легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 1,3% меньше, чем было продано в тот же период 2018 года. К слову, отечественный авторынок падает уже не первый месяц — так, в июле продажи все той же категории автомобилей сократились на 2,4%, а в июне на 3,3%.